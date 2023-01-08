Херсон, 8 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В оккупированном киевским режимом российском городе Херсоне слышны взрывы. Об этом 8 января сообщает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ.

Читайте также: В ДНР за сутки уничтожили более 20 боевиков ВСУ