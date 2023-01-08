Москва, 8 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Вторичное жильё в России будет в ближайшее время продаваться со скидками, так как на рынке покупателей стало меньше, чем продавцов. Об этом 8 января заявил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом. Покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться», — приводят слова Зайцева «Известия».

Он отметил, что сейчас средний дисконт при продаже квартир в России держится на уровне 5,9–6%. Но, несмотря на это, собственники не готовы снижать цену, надеясь продать квартиры по максимально высокой цене.

По словам Зайцева, в феврале покупатели с материнским капиталом могут подогреть спрос на рынке. Они могут активизироваться после индексации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России продлили действие льготной ипотеки по повышенной ставке.