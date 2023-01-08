Донецк, 8 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ, сообщили 8 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Потери в живой силе противника составили более 20 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, было уничтожено два танка Т-72М1 и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

Отмечается, что ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 178 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 мм и 152-мм минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели выпустили по населенному пункту Зугрэс в Донецкой Народной Республике одну ракету из ОТРК «Точка-У».

Накануне, 7 января, ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.