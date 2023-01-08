Москва, 8 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Германия сигнализирует НАТО о готовности вступить в конфликт на Украине вместе с другими странами альянса. Об этом глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал 8 января в своём телеграм-канале.

dpa/picture-alliance/Philipp Schulze/ТАСС ВС Германии

Сенатор прокомментировал слова сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля о том, что Берлину важно не совершать односторонних шагов в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков Leopard.

Пушков согласился с Клингбайлем в том, что поставка украинским войскам немецких танков несомненно будет сигналом о вовлечённости Берлина в конфликт. Но важнее то, что Германия заявила о нежелании делать такие поставки в одиночку.

«Иными словами, она готова это делать вместе с другими странами НАТО. Что означало бы, однако, сигнал о вовлеченности всего альянса в конфликт», — написал Пушков.

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