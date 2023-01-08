Донецк, 8 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 8 января выпустили шесть снарядов по жилым кварталам города Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

(сс) Angelo_Giordano Разрушенный дом

По его словам, под огнём ВСУ оказался Кировский район Донецка. Так, в 9:40 киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по мирным кварталам города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 8 января ВСУ обстреляли посёлок Еленовка в Донецкой Народной Республике. За сутки по Донецку было выпущено свыше 60 снарядов.

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