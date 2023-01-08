Москва, 8 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин. Об этом 8 января сообщили в правительственной пресс-службе.

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Согласно опубликованным данным, стратегия будет реализована в два этапа: 2023–2026 гг., 2027–2030 гг.

«Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.

Стратегия призвана обеспечить принцип равенства прав и свобод мужчин и женщин в различных сферах, повысить экономическую независимость и политическую активность женщин в России, а также способствовать сохранению женского здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что заявление бывшего госсекретаря Кондолизы Райс о зависимости Киева от Вашингтона не что иное, как банальность.

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