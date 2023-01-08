Посол Эритреи: страны Европы страдают от санкций больше, чем Россия
Москва, 8 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. От антироссийских санкций больше других страдают страны Европы, а не Россия, заявил посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай.
По его словам, иногда ограничительные меры идут только на пользу развитию. Так, отметил посол, Россия раньше многое импортировала из европейских стран, а сейчас «благодаря санкциям будет сама делать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эритрейский город-порт Массауа в Восточной Африке на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями.
Отметим, что, по словам посла Анголы в Москве Аугушту да Силва Куньи, из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку.
Читайте также: Посол Анголы: Запад побежал в Африку за ресурсами из-за ситуации на Украине