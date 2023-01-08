Москва, 8 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. От антироссийских санкций больше других страдают страны Европы, а не Россия, заявил посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, иногда ограничительные меры идут только на пользу развитию. Так, отметил посол, Россия раньше многое импортировала из европейских стран, а сейчас «благодаря санкциям будет сама делать».

«Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия — страна, которая первая отправила человека в космос», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эритрейский город-порт Массауа в Восточной Африке на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями.

Отметим, что, по словам посла Анголы в Москве Аугушту да Силва Куньи, из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку.

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