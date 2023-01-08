Москва, 8 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своём телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как осуществляется боевая работа расчётов 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б»

На видео командир орудия Дмитрий рассказал и показал, как расчёты орудий наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике противника. Он выразил гордость за свой расчёт, признавшись, что ему сложно выделить кого-то одного, так как работа зависит от всех.

«В первую очередь мы защищаем свою Родину, выполняем боевые задачи», — рассказал военнослужащий.

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В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы сосредоточены и нацелены на победу.

«Каждый знает свою задачу в рамках работы расчёта и готов подстраховать товарища, а в случае необходимости — занять его место», — говорится в сообщении.

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