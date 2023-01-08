Донецк, 8 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Выводы из трагедии в Макеевке сделаны, в режиме службы произошли изменения, написал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский 8 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Судя по тому, что вчерашний прилёт «хаймерсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет, — выводы делаются и меры принимаются», — отметил Ходаковский.

По его словам, «специальный режим службы, минимизирующий скопление», введён для местных мобилизованных, которых вывели на переформирование с других направлений. Раньше их «держали как селёдок в бочке».

Солдат, которые несколько месяцев воевали, к примеру, на херсонском направлении и не видели своих родных, перевели на дежурный режим. Они сутки находятся на службе, потом двое суток — дома. Эта временная мера разумна и человечна, добавил комбат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января украинские войска нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке — месту дислокации российских военных. По информации Минобороны, погибли 89 военнослужащих.

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