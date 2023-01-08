Луганск, 8 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Причиной аварии на газопроводе в ЛНР, по предварительным данным, мог быть подрыв, сообщили 8 января в пресс-службе республиканского МЧС.

Александр Река/ТАСС Авария на газопроводе в ЛНР

По предварительным данным, «в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в 9 населенных пунктах», сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм в районе лутугинских дач произошёл 7 января в 18:15 по местному времени.

Без газа остались 21 социальный объект и около 13 тыс. домов. Аварийные бригады и спасатели работают на месте происшествия. В настоящее время производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом.