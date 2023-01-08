Харьков, Украина, 8 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В Харьковской области в результате взрыва поврежден объект гражданской промышленности. Об этом 8 января сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Pixabay.com Взрыв

По его словам, в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области прогремели два взрыва, в результате был поврежден объект гражданской промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что опубликованы кадры с передовой, на которых видно, как самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан» нанесён удар по позициям киевских боевиков.

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