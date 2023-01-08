Токио, 8 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Благосостояние Европы строилось на дешёвых и стабильных поставках энергоресурсов из России, но теперь она оказалась в ужасном положении. Об этом 8 января заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешёвых поставок энергоресурсов из России», — сказал Кисида.

По его словам, картину будущего Европы коренным образом изменил конфликт на Украине, а ситуация стала ужасной.

Кисида добавил, что Япония находится в схожей ситуации с Европой, поскольку сильно зависит от поставок с Ближнего Востока, и поэтому должна использовать возобновляемую и атомную энергетику.