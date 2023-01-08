Санкт-Петербург, 8 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Ночь с 7 на 8 января в Петербурге оказалась самой морозной с начала текущего зимнего сезона: воздух охладился до минус 17 градусов. После сильных морозов в Северной столице и Ленинградской области постепенно потеплеет вплоть до ноля градусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Как сообщил 8 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в ночь после православного Рождества в окрестностях города было от минус 18 до минус 22 градусов, а в Ленинградской области — до минус 27 градусов. Однако погодные условия уже утром в воскресенье начали меняться и в городе, и в области.

«Под влиянием обширного западного циклона и с приходом теплой воздушной массы температура воздуха в Санкт-Петербурге будет медленно повышаться. Всю первую половину следующей недели будет теплеть, а во второй половине недели температура воздуха достигнет 0 гр.», — уточнил специалист.

Начиная с 10 января в Петербургском регионе начнутся осадки, и далее снег будет идти регулярно, но с перерывами.