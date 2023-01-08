Москва, 8 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 8 января рассказало в своем телеграм-канале о подвиге рядового Павла Еремеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По данным ведомства, рядовой прокладывал безопасный маршрут через минные заграждения ВСУ. В ходе выполнения задачи он был ранен в результате разрыва мины «Лепесток». После получения первой медицинской помощи Еремеев приступил к разведке местности с помощью БПЛА.

Обнаружив замаскированный опорный пункт противника, рядовой передал его координаты на пункт управления. После чего, не покидая позиций, корректировал огонь российской артиллерии.

Благодаря действиям рядового Вооруженные силы России смогли перейти в наступление и без потерь взять штурмом узел вражеской обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике киевскими боевиками повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС).

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