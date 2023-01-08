Челябинск, 8 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В Челябинской области женщина убила в квартире 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщили 8 января в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Отмечается, что в полицию обратился 18-летний местный житель и заявил, что, вернувшись домой, он обнаружил тела своей матери и сестры.

«По версии следствия, женщина убила 10-летнюю дочь, а затем покончила с собой», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что происшествие произошло 6 января в Челябинске. О трагедии в полицию сообщил 18-летний сын женщины. Днём 6 января он вернулся домой и увидел тела матери и сестры. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра.