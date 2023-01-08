Симферополь, 8 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Движение автотранспорта временно перекроют на Крымском мосту. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Министерства транспорта России в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

По ее информации, 10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. В связи с этим с 04:00 до 16:00 (мск) на период проведения ремонтно-восстановительных работ будет полностью закрыта автодорожная часть моста.

Пресс-служба рекомендует водителям заранее планировать свои поездки и отслеживать поступающую информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2023 года на левой стороне Крымского моста рабочие намерены установить первые два пролета.

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