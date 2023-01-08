Томск, 8 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Вахтовый автобус с рабочими, строившими дорогу, сгорел в Каргасокском районе Томской области. Пострадали семь человек, сообщает 8 января прокуратура региона в телеграм-канале.

Прокуратура Томской области, t. me/tomskoblproc Сгоревший в районе села Усть-Тым вахтовый автобус

Пожар в автобусе произошёл днём 7 января на зимней дороге в 20 км от села Усть-Тым. В вахтовке находились девять пассажиров, семь из них получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство опубликовало снимки обгоревшего автобуса.

Причины произошедшего устанавливаются. Организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда.