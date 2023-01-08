Симферополь, 8 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Имущественные претензии киевского режима в отношении Крыма высосаны из пальца, заявил 8 января глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, республики Донбасса смогут предъявить остаткам Украины не менее масштабный счет. Наверняка найдутся претензии и у других территорий, которые успеют выйти из состава этого «несостоявшегося государства».

«Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал новые условия для завершения конфликта на территории Украины. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, «пока русские не уйдут с Украины, не вернут украденные у украинцев дома и квартиры в Крыму, а также не выдадут авторов специальной военной операции».

Отметим, что киевские власти отказались от предложенного Москвой режима прекращения огня на время рождественских праздников.

В качестве условия начала переговоров в Киеве требуют «вывода войск на границы 1991 года», то есть передачи Украине Крыма и регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

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