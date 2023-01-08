Москва, 8 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Заявление бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Киева от Вашингтона не что иное, как банальность. Статус Украины не дотягивает даже до сателлита США, написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 8 января в своём телеграм-канале.

Ron Sachs/Global Look Press Кондолиза Райс

По его словам, полная зависимость Украины от США очевидна всему миру, это отнюдь не тайна. А Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, она способна лишь выдавать банальности, но не свежие мысли.

«Это же очевидно всему миру. Украина даже не сателлит США, её статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — подчеркнул Пушков.

Райс в статье для The Washington Post заявила, что военный потенциал и экономика Украины на сегодняшний день «почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада — в первую очередь из Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, Пушков ранее заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона направить Украине БМП AMX-10 RC может в конечном итоге подтолкнуть НАТО к прямой конфронтации с Россией.

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