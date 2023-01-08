Донецк, 8 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. В результате обстрелов населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике киевскими боевиками повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС), сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«Населенный пункт Новый Свет: зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.

В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два мирных жителя.

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