Прокуратура сообщила подробности инцидента с самолётом в Перми
Пермь, 8 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа» при взлёте увело с полосы в пермском аэропорту «Большое Савино». Рейс не состоялся, пострадавших нет, сообщили 8 января в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл в 07:20 по местному времени (05:20 мск). Самолёт Вoeing-737, вылетавший в московский аэропорт «Шереметьево» рейсом 6512, повело в сторону при выводе двигателей на режим взлёта.
«В результате произошедшего воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлётно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
На борту находились 183 пассажира, включая семерых детей, и шесть членов экипажа. Всех людей эвакуировали.
На кадрах, опубликованных прокуратурой, самолёт вывозят с взлётной полосы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми самолёт «Победы» съехал с полосы в сугроб перед взлётом, аэропорт из-за инцидента закрыли для вылета и прилёта.
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