Москва, 8 января, 2023, 09:24 — ИА Регнум. В России разрабатывают беспилотный конвертоплан для доставки грузов с вертикальным взлетом и посадкой, «умным» крылом и автопилотом, сообщил гендиректор компании-разработчика «М-Индастриз» Михаил Липатов.

U. S. Air Force Конвертоплан

«Российские инженеры создадут уникальный беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, скоростью полета свыше 100 км/ч и повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке, а также наличием автопилота», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что разрабатываемый аппарат «Vезделет» сможет перевозить до 50 кг грузов, летать со скоростью свыше 100 км/ч и не менее 1,5 часа при полной загрузке. Максимальная высота полета — 4000 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Промкомпозит» создает «гуманную» версию своего ударного беспилотника «Лиса», который будет не давать силам противника спать по ночам.

Ранее российское центральное конструкторское бюро «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.

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