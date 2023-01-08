Пермь, 8 января, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Инцидент с самолётом авиакомпании «Победа», выкатившимся за пределы взлётной полосы утром 8 января, стал причиной закрытия аэропорта «Большое Савино», это следует из данных онлайн-табло.

Уральская транспортная прокуратура, t. me/uraltransprok Самолёт авиакомпании «Победа» не смог взлететь в Перми 8 января 2023 года

Задержаны два рейса до Сочи, рейсы до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы. Прилёт задержан для рейса из Москвы.

В задержанных числится и рейс 6512 до Москвы, которому помешали последствия снегопада.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 января в Перми самолёт авиакомпании «Победа» при разгоне увело в сторону от взлётной полосы, вылет не состоялся. Пострадавших нет.