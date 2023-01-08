Донецк, 8 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по населенному пункту Зугрэс в Донецкой Народной Республике одну ракету из ОТРК «Точка-У», сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 — н. п. Зугрэс: выпущена 1 ракета из ОТРК «Точка-У», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.

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