Москва, 8 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас предложил покинуть должности политикам, призывающим «играть не по правилам», речь может идти о главе комитета Госдумы по контролю Олеге Морозове («Единая Россия»).

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в своем телеграм-канале предложил отказаться от «игры по правилам», навязанным США, Турцией и Украиной. В частности, парламентарий предложил, например, «начать реальные переговоры с Кубой о размещении там наших ракет средней дальности». «А для усиления эффекта от этих переговоров можно передислоцировать наши подводные лодки с ядерным оружием поближе к американскому побережью», — рассуждает депутат. Еще один вариант действий — ставить условия и определять сроки. «И так до полного обнуления всех прежних правил!» — подчеркнул Морозов.