Грозный, 8 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Поставки вооружения из стран НАТО не могут переломить ход боевых на Украине — Запад по отношению к России просчитался, написал глава Чечни Рамзан Кадыров 8 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Чеченский лидер успокоил тех, кто переживает из-за иностранной помощи Украине. Это лишь рабочая схема по отмыву денег, заявил он.

«Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки», — уверен глава Чечни.

По его словам, беспокоиться стоит из-за боевых действий в регионах, недавно воссоединившихся с Россией. Переговоров с противником быть не должно, бить нужно по «логову сатанистов в центре Киева», по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ещё год назад, добавил он, западные страны считали Россию почти разваленной изнутри, но они просчитались. Все страны блока НАТО поставляют Киеву вооружение и своих бойцов под видом иностранных наёмников, но не могут склонить чашу весов в свою сторону.

«Только представьте: весь блок НАТО бросил силы, но не может ничего поделать!» — подчеркнул Кадыров.

Запад, по его словам, просчитался в одном — в России чтят свои традиции, религию, культуру. Война идёт «против сатанизма и всех его худших проявлений», и этот дух нельзя сломить.

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