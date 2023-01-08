Луганск, 8 января, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном из-за взрыва участке газопровода в Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП «Луганскгаз».

Александр Река/ТАСС ГУП «Луганскгаз»

«Специалистами государственного унитарного предприятия «Луганскгаз» были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода», — говорится в телеграм-канале предприятия.

В настоящее время производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм в районе лутугинских дач произошёл 7 января в 18:15 по местному времени.

Без газа остались 21 социальный объект и около 13 тыс. домов. Аварийные бригады и спасатели работают на месте происшествия.