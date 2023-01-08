Москва, 8 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Франция и другие западные страны теряют свое влияние в Африке, заявил посол Эритреи в России Петрос Цеггай.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что в Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как и Эритрея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эритрейский город-порт Массауа в Восточной Африке на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями.

Отметим, что, по словам посла Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья, из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку.

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