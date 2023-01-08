Донецк, 8 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два мирных жителя, сообщили 8 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 2 мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.

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