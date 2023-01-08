Токио, 8 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Страны Европейского союза страдают из-за нехватки дешёвых энергоресурсов потому, что всецело полагались на стабильность поставок недорогого топлива из России. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK, охарактеризовав ситуацию, которая сложилась в Европе, как ужасную.

(сс) 外務省 Премьер-министр Японии Фумио Кисидо

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«Ситуация в области энергетики серьёзно меняется во всём мире. В частности, с прошлого года наблюдается нехватка различных энергоресурсов. Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России», — отметил он.

Кисида считает, что Москва «использует энергетику в качестве оружия», однако в России уже неоднократно опровергали подобные заявления, называя первопричиной возникновения дефицита энергоресурсов в странах ЕС нападки Запада.

Возникшую в ЕС проблему премьер-министр Японии рассмотрел в контексте зависимости страны от поставок топлива с Ближнего Востока. Кисида заявил о планах снижения объёмов импорта энергоресурсов, в том числе за счёт использования атомной энергетики.

Как сообщало ИИА REGNUM, ранее глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1» Масахиро Окафудзи заявлял о том, что Японии нужно продолжать закупать нефть и газ у России, так как без энергоресурсов страна не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность.