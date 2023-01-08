Бейрут, 8 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Служение главы киевского режима Владимира Зеленского Западу не принесёт Украине ничего хорошего. Мнение обозревателя Мохаммада Аль-Джабера опубликовал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Читайте также: В США нового спикера палаты представителей назвали «папиком» Зеленского

«Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. И это открывает глаза на суровую для неё реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на неё воздействует и использует в качестве своего инструмента», — считает журналист.

Аль-Джабер уверен, что лидер укронацистов будет продолжать служить Западу, а не своей стране. И это в будущем приведёт к многочисленным проблемам на Украине.

«Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа», — подытожил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в США назвали нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» Зеленского, который использует конгрессмена для собственного обогащения.