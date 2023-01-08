Москва, 8 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Опубликованы уникальные кадры с передовой, на которых видно, как самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан» нанесён удар по позициям киевских боевиков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»

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По информации РИА Новости, оператор беспилотника 1-й Славянской бригады скорректировал огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые уничтожили укрепсооружения, скопления техники и живой силы укронацистов.

На кадрах видны точные попадания в цель и разрушительные взрывы.

По оценкам военных экспертов, ситуация на линии фронта складывается в пользу российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский дрон-камикадзе «Ланцет» 7 января уничтожил обстреливающую Донецк украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ).