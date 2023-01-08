ДНР, 8 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Обстрел посёлка Еленовка в Донецкой Народной Республике произошёл ночью 8 января. В населённый пункт прилетело десять снарядов 155-миллиметрового «натовского» калибра, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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По данным ведомства, атаки были зафиксированы после полуночи. Сначала по направлению Антоновка — Еленовка были выпущены четыре снаряда, затем ещё шесть в Еленовку через село Богатырь.

Обстрел вёлся из ракетных систем залпового огня около 02:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.