Стокгольм, 8 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Расизм стал частью повседневной жизни для меньшинств в Швеции — иммигранты из Африки, Сирии, Румынии и Афганистана постоянно сталкиваются с расизмом. Такое заключение сделал Bloomberg по результатам опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

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Выяснилось, что в стране растёт недовольство «традиционных избирателей», усиливаются позиции правых, а расизм стал «частью повседневной жизни» для меньшинств. Швеция постепенно теряет свою репутацию «либерального убежища».

За последнее десятилетие количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти выросло на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о национальных меньшинствах был подписан главой режима Киева Владимиром Зеленским.