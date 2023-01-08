Bloomberg сообщил, что расизм стал частью жизни для меньшинств в Швеции
Стокгольм, 8 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Расизм стал частью повседневной жизни для меньшинств в Швеции — иммигранты из Африки, Сирии, Румынии и Афганистана постоянно сталкиваются с расизмом. Такое заключение сделал Bloomberg по результатам опроса.
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Выяснилось, что в стране растёт недовольство «традиционных избирателей», усиливаются позиции правых, а расизм стал «частью повседневной жизни» для меньшинств. Швеция постепенно теряет свою репутацию «либерального убежища».
За последнее десятилетие количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти выросло на 20%.
Как сообщало ИА REGNUM, закон о национальных меньшинствах был подписан главой режима Киева Владимиром Зеленским.