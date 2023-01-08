Москва, 8 января, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Кадры с запуска снарядов калибра 152 мм опубликовало Министерство обороны России. Выполнение боевых задач при помощи этой техники прокомментировал командир орудия «Гиацинт-Б».

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

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«Мы выполняем боевую задачу, поставленную командиром. В первую очередь мы защищаем Родину, выполняем боевые задачи как настоящие мужчины. Я этим горд и горд своими парнями и своим коллективом. Здесь результат зависит от всех», — отметил он.

В основном выстрелы осуществляют по складам боеприпасов и топлива, также целью атак становятся вражеская техника и группы боевиков. В том числе артиллеристы способны уничтожать скопления систем залпового огня и гаубиц, которые находятся на большом расстоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России рассказали, как в Луганской Народной Республике проходит разведка местности перед разминированием. На видео сапёр с позывным Юрист показал переносной малогабаритный индукционный миноискатель ИМП-3 и общевойсковой комплект разминирования, а также продемонстрировал, как функционирует это оборудование.