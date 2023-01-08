Командир орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 мм рассказал о задачах бойцов
Командир орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 мм рассказал о задачах бойцов: результат зависит от всех
Москва, 8 января, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Кадры с запуска снарядов калибра 152 мм опубликовало Министерство обороны России. Выполнение боевых задач при помощи этой техники прокомментировал командир орудия «Гиацинт-Б».
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В основном выстрелы осуществляют по складам боеприпасов и топлива, также целью атак становятся вражеская техника и группы боевиков. В том числе артиллеристы способны уничтожать скопления систем залпового огня и гаубиц, которые находятся на большом расстоянии.
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