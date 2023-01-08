Хасавюрт, Дагестан, 8 января, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной от взрыва газа части многоквартирного дома в Хасавюрте Дагестана, сообщили в МЧС России.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

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Установлено, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в пристроенном помещении. Разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла в окнах.

К разборам завалов привлечены 38 человек и восемь единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за ЧП в многоэтажном жилом здании в Хасавюрте в больницу попали два человека. Всего сообщается о пяти пострадавших.