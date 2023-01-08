Севастополь, 8 января, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Эритрейский город-порт Массауа в восточной Африке на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, рассказал РИА Новости посол Эритреи Петрос Цеггай.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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Обмен делегациями, по словам дипломата, даст возможность укрепления и развития взаимодействия. При этом он добавил, что соотечественники пока не очень понимают все перспективы такого сотрудничества.

Севастополь со студенческой скамьи вызывает у посла восхищение.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми шумными городами России являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень.