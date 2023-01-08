Вашингтон, 8 января, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Продолжительные боевые действия вредят Украине в связи с усилением давления Запада на страну. Об этом заявили в статье The Washington Post бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

U.S. Embassy New Delhi Кондолиза Райс

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Избежать «военного тупика» для Украины будет возможно только в результате наращивания Вашингтоном и странами ЕС объёмов военной помощи, поставляемой Киеву.

«Сейчас нужны решения США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники», — уверены авторы статьи.

Только в этом случае у Украины есть шансы «сдержать новое российское наступление и оттеснить российские силы на востоке и на юге», указали Райс и Гейтс.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации, также заявили бывший госсекретарь США и экс-глава Пентагона.