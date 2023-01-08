Берлин, 8 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что рынок газа достиг определенного ценового плато, но ещё сохраняются риски повышения стоимости голубого топлива. Об этом глава регулятора заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По словам Мюллера, ценовое плато можно будет принимать в расчёт на ближайшие год-два. При этом есть факторы риска повышения цены, в том числе и погодные условия — следующая зима может быть холоднее. Также, как пример, Клаус Мюллер привёл и «атаку на «Северные потоки».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия, ищущая замену российскому газу, рискует попасть в зависимость от шейхов Катара. Некие «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала с экс-главой Европарламента Евы Кайли очевидны.