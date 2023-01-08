Соледар, ДНР, 8 января, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Группа боевиков ВСУ, находящихся в Соледаре, в скором времени может быть окружена. Такой прогноз сделал немецкий журналист Юлиан Рёпке в статье для издания Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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Он рассказал, что результативные уличные бои на территории города ведут бойцы группы «Вагнер», поэтому боевики ВСУ «продолжают бежать и оставлять свои позиции». Вскоре может случиться так, что украинские нацисты будут окружены. Ожидаемым итогом действий российских военных Юлиан Рёпке назвал повторение «мариупольского сценария».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января российские военные в ходе наступления в Донецкой Народной Республике прорвали оборону боевиков ВСУ и продвинулись в сторону центра Соледара.