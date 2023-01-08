СМИ: в провинции Китая в ДТП погибли 17 человек
Китай, 8 января, 2023, 05:43 — ИА Регнум. На востоке Китая в дорожной аварии утром 8 января погибли 17 человек. Также местные СМИ сообщают о более 20 пострадавших.
JesseW900
Китай
Читайте также: В Краснодарском крае в массовом ДТП пострадали шесть человек
ДТП произошло в восточной провинции КНР Цзянси.
Что стало причиной массового столкновения — уточняется. Ведётся расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей.