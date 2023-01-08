Вашингтон, 8 января, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Американская телеведущая Минди Робинсон назвала нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» Зеленского, который использует конгрессмена для собственного обогащения. Об этом актриса написала в своём Twitter в ответ на поздравления Владимира Зеленского Маккартни с избранием.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько ещё нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — ответила Зеленскому Минди Робинсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе Соединенных Штатов могут возникнуть серьёзные дебаты по поводу поддержки киевского режима после начала работы палаты представителей в новом составе. Об этом 7 января заявил лидер французского движения «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.