Вашингтон, 8 января, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может заявить о своём выдвижении на новый срок в феврале и в апреле уже официально начать избирательную кампанию. Такую информацию опубликовало The Hill.

Gage Skidmore Джо Байден

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По данным издания, речи о том, будет или нет Байден бороться за место главы государства, уже не идёт. С большой вероятностью, его избирательная кампания стартует уже в ближайшие несколько недель.

«Я думаю, на данный момент это вопрос времени. Вопрос в действительности уже не в том, будет ли он баллотироваться», — цитирует The Hill одного из сторонников Байдена.

Авторы статьи считают, что на его намерение баллотироваться не повлияют ни сомнения демократов в его желании участвовать в выборах, ни преклонный возраст американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Байден в ответ на вопрос журналиста о его намерении снова баллотироваться в президенты, выразил удивление, что приближаются выборы, и перевёл разговор на другую тему.