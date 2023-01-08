Москва, 8 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. США могут сократить расходы на вооружение Украины в одном случае — если Вашингтон убедится в бесперспективности военной поддержки киевской армии. Своё мнение сенатор Алексей Пушков опубликовал в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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По мнению политика, есть большие сомнения, что США полностью прекратят финансирование Украины. Пушков отметил, что у демократов есть свои рычаги давления и в дальнейшем может последовать сокращение расходов на вооружение киевского режима, а также ужесточение контроля за выделенным финансированием.

«Сильное сокращение возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — считает Пушков.

Западные СМИ, отметил сенатор, уже выражают тревогу, что время играет не в пользу Украины и что нынешняя зима — её последний шанс провести «наступление, которое изменило бы ход войны».

«Признают, что до сих пор Украина скорее проигрывала, чем выигрывала, и что шансов изменить ход событий у неё все меньше», — заключил Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая модель глобализации, которая является неолиберальной, почти изжила себя. Это следует из тезисов выступления главы правительства Венгрии Виктора Орбана на закрытой встрече в Фонде имени Кальмана Селла.