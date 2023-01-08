Днепропетровск, Украина, 8 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Повторно включили сирены в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Впервые за ночь воздушная тревога объявлена в Кировградской области, сообщил официальный ресурс по оповещению населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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Население Полтавской и Днепропетровской областей начали оповещать об опасности примерно в 04:30 по местному времени. Ранее в регионах уже работали сирены около полуночи.

На подконтрольной ВСУ территории Запорожья и ДНР ночью раздавались взрывы. В том числе сообщалось о неспокойной обстановке в Краматорске, Константиновке и Славянске.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре взрыва произошли в Харьковской области, в том числе два из них в городе Мерефа. В Краматорске были частично разрушены промышленный объект и здание учреждения образования, повреждены гаражи. В Константиновке удар пришёлся на промзону.