США перестанут доминировать в мире — прогноз венгерских политиков
В Венгрии предрекли изменение модели мирового порядка в связи с потерей США лидирующей роли
Будапешт, 8 января, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Действующая модель глобализации, которая является неолиберальной, почти изжила себя. Это следует из тезисов выступления главы правительства Венгрии Виктора Орбана на закрытой встрече в Фонде имени Кальмана Селла. Изложил основные мысли политика его советник Балаж Орбан в статье издания Mandiner.
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Он напомнил о том, что в мире после распада СССР усилиями США был сформирован однополярный порядок, основанный на неолиберальных принципах. Он начал разрушаться из-за отсутствия государственного контроля в сферах экономики и финансов.
По его мнению, на потерю Западом позиций повлияла в том числе либерализация сфер торговли и экономики. Уязвимость установленного миропорядка также показала пандемия COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, профессор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэнь назвал 2022 год годом «девестернизации» — всё больше государств, от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН, отвергают западное мышление.