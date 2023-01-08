Будапешт, 8 января, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Действующая модель глобализации, которая является неолиберальной, почти изжила себя. Это следует из тезисов выступления главы правительства Венгрии Виктора Орбана на закрытой встрече в Фонде имени Кальмана Селла. Изложил основные мысли политика его советник Балаж Орбан в статье издания Mandiner.

США

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Он напомнил о том, что в мире после распада СССР усилиями США был сформирован однополярный порядок, основанный на неолиберальных принципах. Он начал разрушаться из-за отсутствия государственного контроля в сферах экономики и финансов.

«События 2010-х годов — миграция, Brexit и победа Дональда Трампа (экс-президент США. — Прим ИА REGNUM) — показали, что неолиберальный мировой порядок работает не так хорошо, как раньше, и теряет легитимность. Точки над «i» были поставлены с началом в 2022 году конфликта между Украиной и Россией, который ясно показал, что нынешняя западоцентричность не может быть устойчивой», — отметил Балаж Орбан.

По его мнению, на потерю Западом позиций повлияла в том числе либерализация сфер торговли и экономики. Уязвимость установленного миропорядка также показала пандемия COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэнь назвал 2022 год годом «девестернизации» — всё больше государств, от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН, отвергают западное мышление.