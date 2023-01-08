Москва, 8 января, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Крупным пакетом военной помощи с техникой и оружием США требуют от Киева активных боевых действий, в том числе и наступательных. Об этом в беседе с URA. RU сказал член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Эксперт отметил, что направлений наступления может быть несколько, но наиболее вероятное — Мелитополь в Запорожье.

«США подталкивают Украину к активизации военных действий в рамках прокси-войны против России, а именно готовят наступление сухопутных войск. Потому они сделали новый шаг в эскалации за счёт поставок Украине бронированной техники», — пояснил Бартош.

По словам дипломата, обещанная техника подойдёт для действий в населённых пунктах и городах для поддержки укрепленных районов, которые киевская армия создала в Донбассе.

Вооружая Украину, Белый дом и Пентагон настойчиво склоняют и другие страны к поставкам вооружения.

«США и НАТО делают ставку на достижение военной победы над Россией с последующим ослаблением нашей страны и попытками её раскола», — подытожил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что блок НАТО, сколько бы ни старался, «не сможет повлиять на Россию, не перевесит чашу весов в свою пользу».