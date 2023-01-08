Хасавюрт, Дагестан, 8 января, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Из-за ЧП в многоэтажном жилом здании в Хасавюрте (Дагестан) в больницу попали два человека. Всего сообщается о пяти пострадавших, данные предварительные. Информацию о раненых предоставил руководитель пресс-службы администрации города Нажиюлла Абдулаев.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Взрыв бытового газа

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Газовоздушная смесь сдетонировала ночью 8 января в жилом доме на одной из улиц Хасавюрта. Были разрушены несколько квартир, в здании произошёл пожар.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, в том числе четверо детей, пострадали из-за взрыва газа в Дагестане 9 ноября. Тогда хлопок случился в населенном пункте Оружба Магарамкентского района.