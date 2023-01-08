Вашингтон, 8 января, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Отрицающие нацизм на Украине занимаются самообманом, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки в США Джеффри Янг.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

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«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО, врёт либо самому себе, либо всему миру, либо и то и другое», — написал в Twitter политик.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сказал, что западные страны безоговорочно поддерживают нацизм киевского режима, который превратился в один из самых коррумпированных режимов в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон киевского режима о печати противоречит свободе слова в Европе и укрепляет нацистскую диктатуру Владимира Зеленского на украинской территории, написал в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.