Москва, 8 января, 2023, 04:01 — ИА Регнум. В России обнаружено множество новых модификаций COVID-19, циркулируют десятки разных штаммов. Об этом заявил Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он подчеркнул, что мутировавшие типы вируса уже очень существенно разнятся по своим признакам со штаммом «Омикрон».

«Циркулирующие сейчас виды «Омикрон»-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «Омикрона» очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — отметил Александр Гинцбург.

По его словам, все эти штаммы вызывают заболевание «схожее с коронавирусной инфекцией», и «называть их «Омикроном» не совсем правильно». Фактически новые модификации образовались из двух штаммов вирусов в результате генетических изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вариант «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен» в России не выявлен, заявила 7 января пресс-служба Роспотребнадзора.